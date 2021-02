VIDEO Florin Citu: Am discutat OUG pentru reducerea cheltuielilor. Bugetul va fi pus in dezbatere in aceasta seara

Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, 10 februarie, ca a discutat OUG pentru reducerea cheltuielilor, iar efortul suplimentar este de 8 miliarde de lei.







"Azi am discutat despre Ordonanta de urgenta pentru a reduce cheltuielile structurale. Aceasta este inca in avizare. A fost in prima lectura", a precizat premierul Florin Citu.



Premierul a precizat ca de la 1 ianuarie 2022 va creste punctul de pensie.



"In prezent, 1.442 de lei este valoarea punctului de pensie, mai mare decat punctul mediu de pensie pe parcursul anului trecut. Efortul cu pensiile este…