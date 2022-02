VIDEO Florin Cîțu a vorbit cu premierul Ucrainei: „Nu mai avem timp, trebuie sa acționăm acum” Florin Cițu a precizat, sambata, ca a stat de vorba cu premierul Ucrainei, care i-a trimis doua videoclipuri in care sunt surprinse ororile petrecute pe teritoriul țarii sale, dupa invazia Rusiei. “Am vorbit cu premierul Ucrainei, Denis Șmihal, și mi-a trimis aceste videoclipuri. Nu mai avem timp, trebuie sa acționam ACUM”, este mesajul transmis de președintele PNL, intr-o postare pe Facebook. The post VIDEO Florin Cițu a vorbit cu premierul Ucrainei: „Nu mai avem timp, trebuie sa acționam acum” appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Presedintele PNL, Florin Citu, afirma ca a vorbit cu premierul Ucrainei, Denis Smihal, iar acesta i-a trimis videoclipuri in care se vede cum cladiri din tara vecina sunt atacate. Liderul PNL sustine ca Romania trebuie sa actioneze acum, sa nu mai astepte.

