VIDEO Florin Cîţu: A fost aprobată ordonanţa prin care prefecţii devin demnitari Premierul Florin Citu a anuntat miercuri, la finalul sedintei de guvern, ca a fost adoptata ordonanta de urgenta prin care prefectii devin demnitari.



"In sedinta de guvern de astazi a fost aprobata ordonanta de urgenta prin care prefectii devin demnitari. (...) Este un proiect care a fost asumat de catre coalitia de guvernare prin programul de guvernare, iar astazi am aprobat aceasta ordonanta de urgenta", a spus Citu.



Pe ordinea de zi a sedintei a figurat modificarea OUG 57/2019 privind Codul administrativ referitor la statutul prefectului si subprefectului,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

