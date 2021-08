Premierul Florin Cițu a vorbit, sambata, intr-o declarație de presa de la Palatul Victoria, despre ce s-a intamplat in SUA, cand a fost prins beat la volan.

"Fusese ziua colegului de camera. Am baiut indeajuns incat sa nu depașesc limita legala. Am consumat bere. Nu pot sa duc 7-8 beri. Am recunoscut ca am consumat bauturi alcoolice. Am stat pana s-au terminat toate procedurile. Nu au fost 48 de ore in penitenciar și am platit tot ce trebuia. A trebuia sa-mi vand mașina și m-am și imprumutat.

Ceea ce noi consideram penal in Romania, acolo este delict. Acolo exista diferențieri.…