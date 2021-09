VIDEO. Florin Cîțu a ajuns și el la congres: “Sunt mulți liberali care nu participă azi” Florin Cițu a ajuns și el, sambata, puțin dupa ora 10.00, la congresul PNL de la Romexpo. El a precizat, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor, ca sunt mulți liberali care nu participa la congresul de sambata, in urma caruia, partidul va fi unul mai unit. In ceea ce privește protestele care au loc in zona Romexpo, Cițu […] The post VIDEO. Florin Cițu a ajuns și el la congres: “Sunt mulți liberali care nu participa azi” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

