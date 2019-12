Stiri pe aceeasi tema

- Traian Berbeceanu a postat, marți, pe pagina lui de Facebook, un link spre videoclipul piesei „Momente grele", in care fiul sau, Bogdan, vorbește despre cum a trait el, copil fiind, perioada in care tatal sau a fost arestat și despre faptul ca a aflat de pe internet ca parintele lui este la inchisoare,…

- Recent, fostul procuror sef al DIICOT Alba Iulia, Ioan Muresan, fostul procuror DIICOT- Nicolae Cean si fostul ofiter al BCCO Alba Iulia, Alin Muntean (suspendat din functie), au cerut in instanta interzicerea comercializarii si republicarii cartii lui Traian Berbeceanu, "Radiografia unei marsavii judiciare".…

- „Cui ii este frica de adevar? Cine iși dorește ca adevarul sa nu se afle vreodata?” sunt cuvintele scrise pe Facebook, de fostul șef BCCO Alba Iulia, Traian Berbeceanu, care insoțesc o știre a ziarului newsoneline.ro. Potrivit jurnaliștilor de la newsonline.ro, fostul procuror șef al DIICOT Alba Iulia,…

- Un procuror de la Parchetul General si un altul de la DIICOT au avut opinii diferite, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in legatura cu practica Instantei supreme de sesizare a CJUE privind aplicarea deciziei CCR de rejudecare a unor dosare de coruptie. Un complet de cinci judecatori de la…

- Senatorul PSD a vorbit despre Aurica Antonie, prizonier in URSS in 1944. A stat in lagare de munca pana in 1950. Intors in țara, a devenit deținut politic. ”AURICA ANTONIE - 105 ANI. Prizonier in URSS in 1944, a stat in lagare de munca pana in 1950. Intors in țara, a devenit deținut politic.…

- Fostul secretar general al PSD Codrin Ștefanescu a declarat ca ministrul Justiției Ana Birchall nu vorbește în numele PSD, precizând ca aceasta are o alta agenda decât cea a partidului, scrie Mediafax.„Sa știți ca doamna Birchall de la jusțitie nu vorbește în numele…