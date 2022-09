Stiri pe aceeasi tema

- Dmitri Nițovtsev, gazda canalului YouTube „Popular Politics”, spune ca l-a sunat in direct pe Nikolai Peskov, fiul secretarului de presa al lui Vladimir Putin, pretinzand ca este un comisar militar și i-a cerut sa se prezinte a doua zi la un examen, la ora 10:00, iar acesta ar fi refuzat.

- Dmitri Nizovtsev, gazda canalului de YouTube „Popular Politics", l-a sunat in direct pe Nikolai Peskov, fiul purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pretinzand ca este recrutor militar si l-a rugat sa se prezinte pentru un examen medical la ora 10:00 a doua zi, relateaza Ukrainska Pravda.…

- Moderatorul s-a dat drept reprezentant al comisariatului pentru a-i aduce la cunoștința ca trebuie sa se prezinte la sediu. Cand a aflat despre ce este vorba, tanarul in varsta de 32 de ani a devenit recalcitrant și a spus ca nu are de gand sa mearga la comisariat pentru ca el este „Domnul Peskov”. "Prezentator:…

- Intr-un discurs susținut imediat dupa președintele Putin, Șoigu a vorbit pentru prima data in ultima jumatate de an și despre pierderile suferite de forțele armate rusești in Ucraina, afirmand ca acestea ar fi pierdut 5.937 de oameni in cursul razboiului, relateaza HotNews.ro.„Niște matematica de dimineața…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si presedintele rus Vladimir Putin au discutat duminica despre situatia de la centrala nucleara Zaporojie, a anuntat Kremlinul intr-un comunicat, potrivit AP. Presedintele francez a cerut fortelor rusesti sa isi retraga armele grele si usoare de pe amplasament, precizeaza…

- In cadrul unui forum economic de la Vladivostok, Vladimir Putin a amenințat ca va intrerupe livrarile de energie daca se vor impune plafoane de preț pentru exporturile de petrol și gaze ale Rusiei, relateaza The Guardian . Liderul rus a calificat drept „stupide” apelurile europene pentru plafonarea…

- ”Sanctiunile (impuse de) Canada, Uniunea Europeana si (Marea) Britanie si incorerenta in actuala situatie cu privire la obligatiile contractuale (ale producatorului turbinei) Siemens fac livrarea imposibila”, afirma Gazprom in acest comunicat, citat de agentia rusa de presa Interfax. Gazprom a facut…

- ”Aliatii lui Putin s-au imbogatit si au finantat moduri de viata opulente”, denunta citat intr-un comunicat secretarul Trezoreriei Janet Yellen. Secretarul lui Joe Biden da asigurari ca Trezoreria ”va folosi toate instrumentele pe care le are la dispozitie pentru a se asigura ca elitele ruse si sustinatorii…