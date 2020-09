Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma, intr-un mesaj pe Facebook, ca in continuare centura ocolitoare a Bucurestiului este "o himera", iar constructorul turc ar sustine ca CNAIR nu i-a dat front de lucru, transmite Agerpres.

- Gabriela Firea, primarul general al Bucurestiului, a criticat, miercuri, la Romania TV, Guvernul deoarece nu a testat populatia asimptomatica si a preferat "sa omoare industria". Edilul Capitalei sustine ca este "inacceptabil" faptul ca nu sunt testati romanii pentru coronavirus, iar guvernantii…

- Gabriela Firea (48 de ani), actual primar al Bucureștiului și candidat la un nou mandat in fruntea Capitalei din partea PSD, a cooptat in echipa sa de consilieri mai multe nume marcante din sportul romanesc. Acestea sunt: Anghel Iordanescu (70 de ani), Dumitru Dragomir (74), Cornel Dinu (72), Daniel…

- Invitata in studioul Romania TV, Gabriela Firea i-a explicat jurnalistului Victor Ciutacu faptul ca "romanii vor vota in toata tara la primarii oamenii pe care-i considera competenti. Nu vor vota stanga sau dreapta": "Domnul Ponta a spus ca, fara PSD, Gabriela Firea ar lua mai multe voturi…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, evita sa faca public numele celui care va candida din partea partidului pentru Primaria Generala a Bucureștiului. Ponta s-a rezumat la a spune ca acesta va fi o personalitate politica mult diferita in comparație cu Gabriela Firea și Nicușor Dan. Liderul Pro Romania,…

- Gabriela Firea, primarul General al Capitalei, ii ia apararea viceprimarului Aurelian Badulescu dupa incidentul de la conferința lui Nicușor Dan din Prelungirea Ghencea. Edilul nu a menționat nimic de vreo sancțiune in ceea ce il privește. De asemenea, Gabriela Firea a mai spus in interviul pentru…

- Intr-o postare pe contul sau de Facebook, Gabriela Firea și-a reafirmat dorinta de a se implica pentru finalizarea Centurii Capitalei. Cu aceasta ocazie, primarul Bucureștiului a adus cateva reproșuri Guvernului."Din pacate, Guvernul nici nu considera Centura Capitalei o prioritate, nici nu o transfera…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a prezentat, marți, un bilanț succint al mandatului sau, intr-o postare pe Facebook: „Nu renunț, am facut multe, mai am multe de continuat și inceput”. „Pe vremea cand lucram in televiziune, am realizat și emisiunea . A fost ceva de munca la ea. Cine…