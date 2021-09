Stiri pe aceeasi tema

- Canadienii Michael Spavor si Michael Kovrig, acuzati de spionaj in China in acelasi an, au sosit in Canada. Michael Spavor and Michael Kovrig are home. Hugs from the PM are in order. Congrats to our Wendell Tenove and for capturing this moment. — Michel Boyer (@BoyerMichel) Beijingul dezminte ca i-a…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, vorbind la o conferinta a ONU pentru a obtine 606 milioane dolari pentru a satisface cele mai presante nevoi ale Afganistanului, a declarat ca este prea devreme pentru a spune marimea ajutoarelor oferite in urma apelului ONU. Dupa zeci de ani de razboi si…

- Premierul liberal al Canadei, Justin Trudeau, in plina campanie electorala inaintea alegerilor din 20 septembrie, a fost presarat cu un pumn de pietris, luni, la trecerea pe langa un grup de manifestanti impotriva obligativitatii vaccinurilor pentru COVID-19, relateaza marti agentia Reuters.…

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat, duminica, alegeri anticipate în Canada în 20 septembrie, la mai putin de doi ani de la ultimul scrutin federal, relateaza AFP. “Guvernatorul general a accepttat solicitarea mea de dizolvare a parlamentului. Astfel, canadienii vor merge…

- Canada a respins miercuri decizia instantei chineze în cazul cetateanului canadian Michael Spavor, condamnat la 11 ani de închisoare pentru spionaj, relateaza AFP și Agerpres. ''Condamnam aceasta decizie. Exista posibilitatea de a face apel. Acest lucru va fi discutat cu avocatii…

- Turistii straini care nu sunt vaccinati impotriva Covid-19 nu vor avea voie sa intre in Canada pentru un timp. Guvernul nu dorește sa puna in pericol progresele inregistrate in ceea ce priveste combaterea virusului, a afirmat joi premierul Justin Trudeau. „Pot sa spun chiar acum ca aceasta nu se va…

