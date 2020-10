Stiri pe aceeasi tema

- "The Witches", regizat de Robert Zemeckis, cu Anne Hathaway in rol principal, va fi lansat direct pe HBO Max, la timp pentru Halloween, potrivit Variety.Comendia neagra fantasy produsa de Warner Bros. va avea premiera pe platforma HBO Max pe 22 octombrie. "The Witches" urma initial…

- Ținutul – The County, cel mai recent film al cunoscutului regizor islandez Grimur Hakonarson, se lanseaza in cinematografele din Romania incepand cu 18 septembrie și va putea fi urmarit și la Alba Iulia, la Inspire Cinema. Amplasat intr-o comunitate mica de fermieri islandezi, ȚINUTUL spune povestea…

- "On the Rocks", cel mai recent lungmetraj regizat de Sofia Coppola, cu Rashida Jones si Bill Murray in rolurile principale, va avea premiera mondiala la New York Film Festival intr-o noua sectiune - denumita Spotlight - a evenimentului, informeaza site-ul revistei Variety. Filmul "On the Rocks", centrat…

- Potrivit Variety, Disney va lansa „Mulan" pe 4 septembrie, la un pret special. Compania va face astfel un test pentru a determina cat de multi clienti vor vrea sa vizioneze lungmetrajul care era programat sa fie lansat exclusiv in salile de cinema. Spre deosebire de continutul disponibil pe Disney+,…

- Realizatorul scurtmetrajului "La Luna", Enrico Casarosa, va regiza povestea initiatica a unui baietel pe nume Luca si a celui mai bun prieten al sau, un monstru marin, in cadrul unui lungmetraj de animatie ce va fi lansat de Pixar anul viitor, transmite vineri The Hollywood Reporter. Casarosa a castigat…

- Thrillerul „Tenet” al cineastului britanic Christopher Nolan, a carui premiera a fost amanata de mai multe ori din cauza pandemiei, va fi lansat pe 26 august in cinematografe din peste 70 de tari, a anuntat Warner Bros, potrivit news.ro.In Statele Unite, filmul va fi lansat in anumite orase,…

- Documentarul de debut „Totul nu va fi bine‟, regia Adrian Pirvu si Helena Maksyom, va avea premiera mondiala in cadrul Festivalului International de Film Transilvania, in sectiunea „Zilele Filmului Romanesc‟, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. „Totul nu va fi bine‟, un road-movie in care un…

- Filmul "Tom si Jerry 2.0" in regia lui Florin Piersic Jr. va fi prezentat in premiera, online, miercuri pe platforma TNRS - Scena Digitala, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Filmul, ce are la baza piesa de teatru "Jerry si Tom", de Rick Cleveland, ii aduce in prim plan pe actorii…