- Tragedie in județul Iași, unde doi bacauani, soț și soție, au murit intr-un groaznic accident rutier care s-a produs joi, 8 iulie, in localitatea Miclauseni, comuna Butea. In accident au fost implicate doua autoturisme: un Golf si o... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Doua persoane au murit in urma unui accident rutier produs in localitatea Miclauseni, comuna Butea, judetul Iasi. Au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, iar incidentul s-a soldat cu decesul soferului autoturismului, in varsta de 67 de ani și al soției sale, de 65 de ani. A treia victima,…

- UPDATE – Potrivit ISU, cele doua victime au fost declarate decedate. Este vorba despre soferul masinii Golf, in varsta de 67 de ani și soția sa, in varsta de 65 ani. UPDATE – Momentan interventia este in desfasurare, pentru cele doua persoane din autoturism care au fost descarcerate se aplica protocolul…

- In ziua de 05 Iulie 2021 la ora 21:27:46 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 148km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67km E de Brasov, 87km NE de Ploiesti, 105km S de Bacau, 126km V de Galati,…

- Meteorologii au emis luni, 5 iulie, doua avertizari, una de cod galben și una cod portocaliu de instabilitate atmosferica accentuata si ploi abundente, care sunt in vigoare pana marți, 6 iulie. Codul galben a intrat in vigoare astazi, la ora 10.00 și este valabil pana marți, 6 iulie, ora 12.00. Vizate…

- Pe fondul situației din Capitala și a faptului ca in cursul acestei zile bugetul propus de actualul primar, Nicușor Dan, nu a fost aprobat in ședința Consiliului General, nefiind votat de consilierii USR PLUS, social-democrații au lansat critici la adresa useriștilor și a liberalilor, amintind și de…

- O serie de echipamente de protecție neconforme (extinctoare, hidranți) – cu sigilii sau etichete de conformitate și valabilitate inlocuite – au ajuns la zeci de instituții din 28 de județe, intre care și Bistrița-Nasaud. Polițiștii din Mureș au demarat percheziții de amploare: Polițiștii Serviciului…