VIDEO Filme horror clasice, produse de Universal Pictures, disponibile pentru vizionare pe YouTube

- Alina Eremia a facut un cadou fanilor cu ocazia zilei sale de naștere “Show Must Go On”, un concert transmis live pe canalul de YouTube al artistei. Intr-un an delicat, in care artiștii au stat departe de scena și de public, muzica este cea care ne unește, fie chiar și doar prin intermediul rețelelor…

- Istoricul relatiei dintre Romania si Turcia va fi prezentat intr-o serie de materiale video realizate de Institutul Cultural Roman, cu contributia profesorilor de la Universitatea Ovidius Constanta.

- O artista din Romania s-a lasat inspirata de spiritul sarbatorii de Halloween, decorand tarte delicioase. Preconizam ca videoclipurile de pe canalul ei de Youtube vor deveni, in scurt timp, virale. Youtube-ul este de mult timp in topul platformelor online pe care putem gasi o groaza de vlog-uri de cooking,…

- Actorii de filme horror reușesc sa inspaimante publicul nu doar prin prestația lor infricoșatoare, ci și prin transformarea lor fizica in creaturi monstruoase ce pot bantui imaginația publicului.

- Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Casei Regale. Pe noua interfața, oamenii vor putea sa vada sute de filme documentare, știri video și filme despre regii și reginele Romaniei, dar și un vlog al Majestații Sale Margareta.Familia Regala a Romaniei are un nou canal de Youtube. Cei…

- Se apropie Halloween-ul deci e un moment bun sa vezi un film horror mai ales ca pandemia a închis localurile și odata cu ele și party-urile tematice.Indiferent ca ești un fan al genului, îți place Halloween-ul, sau doar vrei un film bun de vazut în perioada asta în care…

- Netflix a inceput eliminarea treptata a optiunii pentru abonatii din SUA in aceasta luna, dar va elimina treptat optiunea in mai multe tari din intreaga lume, scrie The Verge. Pentru a inlocui perioada de incercare gratuita, Netflix va introduce noi modalitati de a atrage potentiali abonati, inclusiv…

- Gina Pistol se pregateste intens pentru momentul in care isi va strange copilul in brate si deja a inceput sa faca schimbari prin casa. Zilele trecute a fost surprinsa in timp ce mergea la cumparaturi. Imbracata lejer, intr-un tricou larg si pantaloni, cu parul prins si ochelari, iubita lui Smiley…