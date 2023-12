Stiri pe aceeasi tema

- China si Japonia s-au acuzat reciproc, duminica, de incursiuni maritime, dupa o confruntare intre patrulele lor de coasta in apele din jurul insulelor disputate din Marea Chinei de Est, transmite Reuters, informeaza News.ro.Paza de coasta a Chinei a declarat duminica ca o barca de pescuit japoneza…

- Un vas filipinez aflata intr-o misiune de realimentare a fost lovit duminica de o nava a pazei de coasta chineze, a anuntat paza de coasta filipineza, la o zi dupa o alta confruntare in disputata regiune Marea Chinei de Sud, noteaza AFP, potrivit Agerpres. De asemenea, o nava chineza a "tras cu tunuri…

- Un vas filipinez aflat in misiune de realimentare a fost lovit duminica de o nava a pazei de coasta chineze, a anuntat paza de coasta filipineza. Incidentul survine la o zi dupa o alta confruntare in Marea Chinei de Sud, pe care Beijingul o revendica aproape in totalitate, in timpul careia navele chineze…

- Filipine a condamnat sambata (9 decembrie) „acțiunile ilegale și agresive” ale Chinei in Marea Chinei de Sud, declarand ca paza de coasta a Chinei a tras cu tunuri de apa asupra unei nave a biroului filipinez de pescuit care efectueaza o misiune regulata de reaprovizionare, potrivit Reuters. Videoclipurile…

- Garda de Coasta din Filipine (PCG) monitorizeaza „prezența ilegala” a peste 135 de nave ale pazei maritime chineze la un recif din Marea Chinei de Sud, releva Reuters. Ambasada Chinei din Manila nu a facut niciun comentariu, potrivit Reuters.

Actrița Natașa Raab a murit la varsta de 70 de ani. Indragita „Coana Chiva" suferea de o boala incurabila, care i-a facut ultimii ani din viața un calvar.

- Inainte de acest moment, Beijingul avertizase guvernul de la Manila sa nu lanseze provocari sau sa caute probleme. Oficialii filipinezi au spus insa ca bariera reprezinta un pericol pentru navigație și o incalcare clara a dreptului internațional, scrie CNN.O bariera plutitoare instalata de China pentru…

- Autoritațile din Filipine au inceput o operațiune speciala in Marea Chinei de Sud. Marinarii din Paza de Coasta a Filipinelor au inceput sa inlature barierele plutitoare instalate cu o zi inainte de China in jurul unor stanci, pe care Beijingul le revendica.