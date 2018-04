Stiri pe aceeasi tema

- Etta Ng, fiica in varsta de 19 ani a actorului Jackie Chan, care nu are o relatie cu artistul, si iubita ei, Andi Autum, isi acuza parintii de homofobie, spunand ca din cauza lor sunt in prezent fara adapost, fiind nevoite sa doarma sub un pod, scrie Daily Mail. Printr-un videoclip publicat…

- Etta Ng, care nu a avut niciodata o relatie cu tatal ei, a carui avere este estimata la 395 de milioane de dolari, si-a blamat „parintii homofobi" pentru situatia in care se afla si a precizat ca traieste cu teama de a fi despartita de prietena ei, Andi Autum. „Nu avem adapost de o luna, din cauza parintilor…

- Ami Teiceanu, fosta iubita a celebrului Liviu Varciu alaturi de care are și o fiica, pe Carmina, il acuza pe acesta de neglijența. Dupa ce Carmina a venit in Capitala pentru a locui cu Liviu și pentru a-și continua studiile, se pare ca fostul moderator TV nu i-a oferit suficienta grija și protecție.

- Nicoleta Carjan, fosta colaboratoare si iubita a nepotului Regelui Mihai, isi serbeaza astazi fetita. Au trecut doi ani de cand stranepoata Regelui Mihai I a vazut lumina zilei. Desi inca nerecunoscuta de tatal sau, fostul principe Nicolae, fetita creste frumos in sanul familiei mamei sale, Nicoleta…