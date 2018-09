Stiri pe aceeasi tema

- UEFA a anuntat astazi lista celor 3 jucatori nominalizati pentru premiul de cel mai bun jucator al anului. Luka Modric (Ronaldo), Cristiano Ronaldo (Juventus) si Mohamed Salah(Liverpool) sunt cele 3 staruri care se bat pentru premiul suprem. Castigatorul va fi desemnat pe 30 august, la Monaco, in aceeasi…

- UEFA a anunțat astazi lista celor 3 jucatori nominalizați pentru premiul de cel mai bun jucator al anului. Luka Modric (Ronaldo), Cristiano Ronaldo (Juventus) și Mohamed Salah (Liverpool) sunt cele 3 staruri care se bat pentru premiul suprem. Caștigatorul va fi desemnat pe 30 august, la Monaco, in…

- Revista presei sportive de azi este dominata de subiectul ”Cristiano Ronaldo la Juventus”, o tema care bate chiar și evenimentele importante de la Cupa Mondiala. Telenovela s-a incheiat ieri, odata cu anunțul oficial al transferului lui Ronaldo facut la unison de Real și Juventus.

- Cristiano Ronaldo (33 de ani) a surprins intreaga planeta cu discursul sau de la finalul meciului cu Liverpool, cand Real Madrid a cucerit pentru a 13-oara Liga Campionilor, iar fanii au cu adevarat motive de ingrijorare, relateaza mediafax. Tuttosport anunta ca Ronaldo ar putea ajunge la…

- Argentinienii sunt recunoscuți pentru modul intens de a trai evenimentele sportive (in special meciurile de fotbal), iar partida "pumelor" cu Nigeria a fost un motiv numai bun pentru exprimarea pasiunii. Pablo Giralt (comentator din țara tangoului) a oferit faza zilei la golul izbavitor marcat de Rojo…

- Nigeria și Argentina se intalnesc in aceasta seara intr-un meci cu implicații importante in grupa D a Mondialului. Daca Argentina invinge Nigeria, iar Islanda nu caștiga cu Croația, atunci "pumele" se califica in optimi. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1 și TVR HD. ...

- Campionatul Mondial pune la grea incercare priceperea pariorilor din intreaga lume. Primele confruntari din grupe au adus rezultate surprinzatoare, care au crescut sau scazut cotele echipelor pentru castigarea turneului final. Daca Brazilia a ramas pe primul loc in topul sanselor la castigarea CM…

- Gerard Pique (31 de ani) si-a anuntat retragerea din nationala Spaniei dupa remiza cu Portugalia din prima etapa a Cupei Mondiale. Fundasul Barcelonei a declarat ca turneul final din Rusia va fi ultimul la care va participa alaturi de colegii cu care a cucerit Cupa Mondiala 2014 si Campionatul Europea…