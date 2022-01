VIDEO | Fetița ucisă de polițist pe trecerea de pietoni, condusă de ultimul drum - Imagini tulburătoare Intre timp, agentul vinovat de tragedie a fost lasat liber. Mama copilei a povestit, cutremurata, ca inainte de tragedie cu o zi, chiar in acel loc, fetița i-a marturisit ca citez ,,nici poliția nu ma lasa sa trec pe aceasta trecere”.Oamenii revoltați de aceasta nenorocire se pregatesc de protest. Pe imaginile suprinse de camere de supraveghere se vede cum agentul intai verfica mașina, apoi merge la fetița prabușita și o impinge cu piciorul. Nici macar nu a vazut ca mai in spate, o alta fetița zacea ranita. La audieri, el a spus ca ,,s-a trezit cu fata pe parbriz”, semn ca nici macar nu era atent… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii surprinzatoare si socante au iesit la suprafata in cazul politistului care a ucis o fetita pe trecerea de pietoni si a bagat in spital o prietena a acesteia. Agentul nu este absolvent al vreunei școli de poliție, nici al Academiei, ci a ajuns in poliție prin incadrare din sursa externa.…

- Intre timp, agentul vinovat de tragedie a fost lasat liber. Mama copilei a povestit, cutremurata, ca inainte de tragedie cu o zi, chiar in acel loc, fetița i-a marturisit ca citez ,,nici poliția nu ma lasa sa trec pe aceasta trecere”.Oamenii revoltați de aceasta nenorocire se pregatesc de protest. Pe…

- Toata lumea o caracteriza drept un copil bun, bland și cuminte. Camera ei este dovada vie a faptului ca era o fetița cat se poate de ordonata și ca indragea tare mult școala. Camera ei era un mic colț de rai. Ei bine, Raisa Nicoleta, fetița ucisa ieri de un polițist pe trecerea de pietoni, era alintata…

- Intre timp, ancheta privind tragedia provocata de polițist continua, pentru ca acesta inca nu a fost pus sub acuzare. Nici expertiza tehnica a autospecialei nu a fost efectuata, pana vineri la pranz, pentru ca, potrivit Realitatea Plus, procurorii nu și-ar fi dat acordul.Aceeași sursa indica faptul…

- Au aparut imagini revoltatoare care au șocat intreaga țara de la accidentul in timpul caruia un polițist a ucis pe trecerea de pietoni o fetița in varsta de 13 ani. In imagini se vede cum omul legii o verifica pe copila cu piciorul sa vada daca mai traiește. Copila a fost resuscitata timp de 20 de minute,…

- Imagini de-a dreptul scandaloase ies la iveala imediat dupa accidentul tragic de ieri din Sectorul 1 al Capitalei. Polițistul care a accidetat mortal o fetița de 12 ani a lovit-o cu picitorul pe asflat sa vada daca mai micșa. Martorii au avut puterea sa filmeze scena.

- Hoini, tanara spulberata de o mașina de poliție pe trecerea de pietoni, s-a stins din viața la doar 21 de ani. Tragedia a avut loc ieri seara, in jurul orei 21.00, pe o strada principala din Agnita, Sibiu. Agentul va fi audiat de procurori și va avea „consultața și reprezentare juridica, pentru respectarea…

- Fetita de doar un an si zece luni care a fost omorata acum cateva zile de catre femeia in grija careia fusese lasata este petrecuta astazi pe ultimul drum. Amintim ca procurorii cer 30 de zile de arest pentru tanara de 19 ani, dar si iubitul acesteia, care ar fi omorat copila.