- Treizeci si trei de soldati turci au fost ucisi si 32 raniti, joi seara, intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib, in urma caruia Rusia a anuntat vineri ca trimite doua nave de razboi, iar Grecia ca isi consolideaza paza la granitele cu Turcia.

- Turcia a amenintat sambata cu represalii in cazul in care avanposturile sale militare, dintre care trei au fost incercuite de fortele regimului Bashar al-Assad, vor fi atacate in provincia Idlib, ultimul bastion al insurgentilor in Siria, informeaza AFP. In acord cu Rusia, sustinatoarea strategica a…

- Cel puțin 19 oameni au murit și peste 900 au fost raniți dupa ce un cutremur puternic a zguduit vineri estul Turciei, potrivit autoritaților, relateaza agentia turca de stiri Anadolu, citeaza Mediafax.Cutremurul cu magnitudinea de 6,8 grade pe scara Richter s-a produs vineri in provincia Elazig…

- Politistii au cerut luni, sprijinul cetatenilor, pentru gasirea unui conducator auto care a acrosat, vineri seara, o fetita de 11 ani, in timp ce aceasta traversa pe o trecere pentru pietoni din municipiul Medias, dupa care soferul a fugit de la locul accidentului, potrivit unui comunicat de presa al…

- Patru copii belgieni cu varste cuprinse intre cinci si opt ani, ale caror mame au luat parte la lupte in Siria, au fost repatriati luni venind din Turcia, a anuntat Parchetul din Anvers intr-un comunicat citat de AFP potrivit Agerpres. Potrivit presei belgiene, este vorba despre patru dintre cei…

- Cateva sute de turci si sirieni au manifestat sambata impreuna la Istanbul impotriva bombardamentelor desfasurate de fortele ruse in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, transmite AFP potrivit Agerpres In jur de 300 de persoane, in majoritate sirieni care traiesc in Turcia, s-au adunat la circa…