Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de trei ani a fost luata pe sus de un zmeu, la un festival de inalțat zmeie, in Taiwan, sub privirile inspaimantate ale spectatorilor. Va atenționam, imagini cu impact emoțional!

- Intamplarea a avut loc la un festival al zmeelor, din orasul Nanlioao. Fetita a fost pur si simplu luata prin surprindere de zmeul urias si ridicata de la pamant. Pe filmare se poate observa cum fetita este rotita de cateva ori in aer li ridicata la 7-8 metri deasupra multimii, in timp ce…

- O fetița de trei ani a reuști sa coboare teafara la sol, dupa ce preț de cateva secunde a fost ridicata in aer de un zmeu uriaș. Incidentul a avut loc la festivalu zmeelor din orașul Nanlioao, Taiwan, scrie Mediafax. Fetița a reușit sa coboare in siguranța la sol dupa ce s-a ridicat cațiva metri in…

- O familie din orașul valcean Berbești a trecut prin clipe de groaza atunci cand s-a trezit cu mașina incendiata de un clan din mainile caruia salvasera o tanara obligata sa se prostitueze, scrie Adevarul.Incidentul s-a petrecut in noaptea de 10/11 august, atunci cand familia abia revenita din concediu…

- Avaria de curent electric, care a afectat mai multe sectoare din Capitala, inclusiv sediul Guvernului, s-a produs in timpul realizarii lucrarilor de retehnologizare, anunța, vineri, Transelectrica.„Astazi (vineri -n.red.), la ora 12.47, in Stația 400//110/20 kV Domnești, s-a produs o avarie…

- O fetita de cinci ani s-a ales cu o comotie cerebrala si mai multe leziuni, dupa ce a fost doborata la pamant de un biciclist, ce se deplasa cu viteza mare.Incidentul s-a produs vinerea trecuta, in jurul orelor 14:00, in parcul Valea Trandafirilor din Capitala.

- O fetita de un an si sase luni a fost salvata de la inec, sambata seara, dupa ce a cazut in Dunare dintr-o piscina gonflabila, in zona Insula Cailor din Galati, de ofiterul Valentin Ganea, din cadrul Penitenciarului Braila, aflat in timpul liber, care a resuscitat-o pana la sosirea la fata locului a…

- Intr-o inregistrare video se vede cum doi polițiști din Buffalo, New York, apar trantind la pamant un barbat alb de 75 de ani. In imagini se vede cum barbatul se apropie de ofițerii de poliție, unul dintre aceștia il impinge cu bastonul, iar al doilea cu mana. Apoi se aude zgomotul prabușirii și…