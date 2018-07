Stiri pe aceeasi tema

- Accident mortal in comuna Corii Mari, din județul Dambovița. O fetița de 6 ani, lasata nesupravegheata a sarit in fața Post-ul CORBII MARI: O fetița a murit lovita de o mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Tragedie nemarginita intr-o familie din Galați, care și-a pierdut fiica in varsta de cinci ani, dupa ce a fost lovita de o mașina al carei sofer avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean Galati.

- O fetita de cinci ani, din judetul Galati, a murit dupa ce a fost lovita de o masina al carei sofer avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie...

- O fetita de cinci ani, din judetul Galati, a murit dupa ce a fost lovita de o masina al carei sofer avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, scrie Agerpres. Conform sursei citate, Politia Orasului Beresti…

- Caz tragic in satul Copceac din sudul tarii. O fetita de 4 ani a murit dupa ce a fost lovita de un fulger.Potrivit gagauzinfo.md, copila ar fi cules capsuni in timpul furtunii. Imediat dupa incident, minora a fost transportata la spitalul raional Taraclia.

- O fetița din Mija a fost ucisa de nașul ei, in timp ce dadea mașina cu spatele. Comunicatul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita suna sec: O fetita de un an a murit marti, 22 mai, in localitatea Mija, județul Dambovița, dupa ce un sofer a dat cu spatele cu masina si a lovit-o. ”Conducatorul…

- Tragedie fara margini in Baia Mare! O fetița de 5 ani a fost violata și ucisa cu sange rece. Trupul micutei a fost descoperit in zona unui combinat de la marginea orașului chiar de parintii ei. Un renumit criminolog lanseaza o ipoteza socanta.

- Pe 4 aprilie, o fetița de doar 11 ani a fost ranita grav la Baleni, in urma unui accident ruteir. Doua mașini s-au lovit, iar una din ele a acroșat copila. Fetița a fost transportata in stare grava cu un elicopter SMURD. A stat in coma mai multe zile, dar din pacate a murit. Sosit […] The post Fetița…