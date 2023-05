VIDEO Fetiță de 3 ani, dispărută, găsită cu o dronă în mijlocul sălbăticiei Finalul fericit al cautarilor unui copil disparut a fost surprins de o drona. Fetita de doar 3 ani se pierduse in statul american Washington. O drona a surprins momentul in care fetita, care fugise de acasa dupa un moment de neatentie din partea parintilor, s-a reunit cu familia sa, in Ellensburg, Washington. A fost gasita in mijlocul salbaticiei, cu ajutorul cainilor de urmarire si al dronelor cu infrarosu. Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

