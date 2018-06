Stiri pe aceeasi tema

- Marina xi CEtElin Pricop, pErintii fetitei care a fugit de acasE xi a lEsat un bilet de adio unde spunea cE se va sinucide dacE mama ei nu se intoarce acasE, trEiesc intr-un continuu scandal. }n direct in cadrul emisiunii Acces Direct, cei odi xi-au aruncat acuzatii dure.

- Un copil de trei ani din București a murit dupa ce ar fi mancat shaorma. De asemenea, parinții acestuia se afla in stare grava la spital. Se face ancheta in acest caz. In acest moment, la Poliția Capitalei, Serviciul Omoruri, nu exista niciun dosar de moarte suspecta cu privire la acest caz. Pe de alta…

- Incident revoltator intr-o scoala din Bistrita Nasaud. O fetita a fost batuta de invatatorul sau. Speriata, copila a suferit un soc emotional in fata clasei. Parintii ei au aflat cu greu ce s-a intamplat si au depus plangere.

- McKenna Hovenga a fost o adevarata bucurie pentru parinții sai, atunci cand a venit pe lume. Fericirea acestora a fost insa umbrita, dupa ce fetița de șapte saptamani a ajuns pe patul de spital. Pentru ca iși doreau sa stea mai mult timp alaturi de bebelușul lor, Kassy și Lee, parinții micuței…

- Momente cumplite pentru familia Esterei, copila de cinci ani care a fost violata și ucisa cu brutalitate! (Afla aici cum poți caștiga și tu de acasa chiar și 10.000 de euro lunar). Parinții, frații și apropiații au condus-o pe micuța pe ultimul drum cu rauri de lacrimi, flori și lumanari aprinse in…

- Un accident deosebit de grav a avut loc in urma cu cateva ore pe o sosea din Itali.a Patru romani au ajuns e urgenta la spital cu diferite rani pe corp. Tragicul eveniment s-a produs in sudul tarii, in provincia Ragusa.

- Parinții unui copil de 20 de saptamani au fost arestați dupa ce s-a descoperit ca fetița a fost ținut pe o dieta strict vegana, dieta care i-a provocat mult rau. Femeia de 31 de ani și soțul ei de 33 de ani au fost trași la raspundere pentru faptele lor in fața unui judecator din Sidney. Copilul a…