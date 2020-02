Stiri pe aceeasi tema

- Salwa, fetita de trei ani din Siria, care a devenit cunoscuta la nivel mondial datorita unui clip in care ea si tatal ei rad la auzul sunetului bombardamentelor, au reusit sa treaca granita in Turcia, iar acum se afla in siguranta.

- Treizeci si trei de soldati turci au fost ucisi si 32 raniti, joi seara, intr-un atac aerian al fortelor guvernamentale siriene in regiunea Idlib, in urma caruia Rusia a anuntat vineri ca trimite doua nave de razboi, iar Grecia ca isi consolideaza paza la granitele cu Turcia.

- Rusia a acuzat miercuri Turcia de nerespectarea intelegerilor privind Siria si de agravarea situatiei la Idlib, unde fortele siriene au inregistrat succese in campania impotriva ultimului bastion al insurgentilor, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Ofensiva a alimentat violentele in nord-vestul…

- Turcia a amenintat sambata cu represalii in cazul in care avanposturile sale militare, dintre care trei au fost incercuite de fortele regimului Bashar al-Assad, vor fi atacate in provincia Idlib, ultimul bastion al insurgentilor in Siria, informeaza AFP. In acord cu Rusia, sustinatoarea strategica a…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a condamnat marti atacurile fortelor guvernamentale siriene din provincia Idlib si a exprimat sprijinul Statelor Unite pentru Turcia, in urma atacurilor de luni impotriva unui post de observatie turc, transmite Reuters potrivit news.ro.”Statele Unite…

- Ofensiva fortelor guvernamentale din Siria impotriva rebelilor din nord-estul tarii a determinat 700.000 de oameni sa fuga spre granita cu Turcia si mareste probabilitatea declansarii unei crize internationale, a afirmat joi trimisul special al Statelor Unite pentru Siria, James Jeffrey, transmite…

- Doisprezece militari sirieni si 50 de insurgenti au fost ucisi in confruntari produse in ultimele 24 de ore in provincia Idlib, anunta Ministerul rus al Apararii, citat de postul Al-Arabiya prelauta de mediafax.Confruntarile s-au soldat cu moartea a 12 militari sirieni si ranirea a 24, in…

- Cateva sute de turci si sirieni au manifestat sambata impreuna la Istanbul impotriva bombardamentelor desfasurate de fortele ruse in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, transmite AFP potrivit Agerpres In jur de 300 de persoane, in majoritate sirieni care traiesc in Turcia, s-au adunat la circa…