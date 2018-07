Stiri pe aceeasi tema

- TerorizatE, la propriu, de tatEl copiilor ei! Este acuzatia unei femei de 38 de ani, mamE a trei copii, care ar fi nevoitE zi de zi sE lupte pentru supravie:uire. SE se apere mai ceva ca un luptEtor in ring, de pumnii celui pe care, candva, l-a iubit, dar de care acum e speriatE de moarte. i asta pentru…

- Amanta umilita in strada. Giang Jun are 30 de ani si se afla la munca, la beauty SPA-ul ei din Thanh Hoa, Vietnam. La un moment dat, tanara s-a trezit cu o vizita neplacuta. Era sotia barbatului cu care aceasta ar fi avut o relatie intima de durata. Sotia furioasa a facut ravagii!

- Asa o sa fie, de altfel, pana se coc strugurii avertizeaza meteorologii care estimeaza temperaturi peste medie si prea putine ploi. Daca scenariul negru se adevereste, sudul va fi parjolit. La ora 11 in Capitala erau deja 31 de grade Celsius. O temperatura normala pentru aceasta ora, insa daca am…

- Doi ciobani gorjeni, din Peștișani și Telești, au fost amendați saptamana trecuta de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Gorj. Fiecare a primit o sacțiune de 20.000 lei pentru folosirea in activitate de angajati fara incheierea...

- Nu ar mai fi fost lEsatE sE i"i vadE copila de 7 ani, exact din momentul in care bErbatul ei ar fi gonit-o de acasE. O mamE poveste"te cu lacrimi in ochi chinul pe care l-a indurat langE tatEl fiicei sale, ani la rand. Iar acum, femeia spune la "Acces Direct" cE acela"i calvar il trEie"te "i copila…

- Administratorul unei pensiuni din comuna gorjeana Runcu a fost amendat cu 20.000 de lei pentru munca la negru. Inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au gasit, in timpul controlului de saptamana trecuta, un...

- Primaria a publicat cea mai recenta varianta a planului de calitate a aerului in municipiul Iasi. Documentul analizeaza situatia existenta si stabileste principalele proiecte care trebuie implementate, in perioada 2018 - 2023, astfel incat sa fie reduse efectele poluarii cu particule in suspensie (PM10).…