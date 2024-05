Stiri pe aceeasi tema

- Bacau, Mehedinți și Calarași au inregistrat cele mai mari creșteri ale salariului mediu net in februarie 2024 comparativ cu februarie 2023, depașind 21%. In aceste județe, salariile au trecut pragul de 4.000 de lei.

- Timp de un week-end, Buzaul a fost capitala fotbalului juvenil rural. Turnel final al „Cupei Satelor” s-a jucat la Merei, adunand cele mai bune opt echipe din țara. Acestea s-au calificat in final-eight, in urma unor turnee zonale. In faza finala au fost prezente echipele comunelor Miroslava, Cumpana,…

- Au aparut primele imagini cu fetița de patru ani și bunica ei, care au murit in Calarași, dupa ce au mancat pește. Cele doua urmeaza sa fie conduse pe ultimul drum de familie, in ajunul Paștelui. Familia lor va avea cele mai dureroase sarbatori de pana acum.

- Tragedie intr-o familie din județul Calarași. O fetița de 4 ani și bunica acesteia au murit, dupa ce ar fi mancat pește pregatit in ziua de Florii. Copilul s-ar fi simțit rau inca de duminica seara, iar luni dimineața familia a chemat ambulanța. La sosirea echipajului fetița era deja in stop cardio-respirator,…

- Festivitatea de premiere a competiției de lupte greco-romane pentru categoria U20, desfașurata in orașul Calarași in data de 15 aprilie 2024, a adus momente de mandrie și bucurie pentru iubitorii de lupte suceveni reprezentați prin CSM Suceava. Astfel Dediu Iulian Felix a urcat pe podium la categoria…

- Rezultat remarcabil pentru unul dintre cei mai in forma luptatori de la Clubul Sportiv Targoviște! Marian Daniel Mihai a reușit sa obțina medalia de aur la Cupa Romaniei U15, competiție gazduita de orașul Calarași. Sportivul clubului nostru, antrenat de Cornel Cornea, s-a impus la categoria 85 de kilograme.…

- Joi: Vernisajul expozitiei „De Martisor – cu drag. Premiantii” din cadrul concursului „Satul copilariei mele”, la Alba Iulia Joi, 7 martie, la Sala Unirii din Alba Iulia, in cadrul Expoziției „De Marțișor – cu drag. Premianții”, vor fi expuse peste 200 de desene, colaje și machete ale elevilor ce au…

- Oreste Teodorescu locuiește cu familia sa intr-o casa pe care și-a construit-o de la zero in satul Fundeni din Calarași. Intr-un clip postat anul trecut pe Facebook, el spunea ca e mulțumit ca a fugit din București, mutandu-se la țara. O lunga perioada de timp, fostul prezentator de televiziune, alaturi…