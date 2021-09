Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL Ludovic Orban a pledat sambata, la Congresul PNL, pentru schimbarea premierului Florin Cițu, dupa ce șeful statului a zis ca nu exista motive pentru demisia sau demiterea șefului Guvernului. „Fratilor, ce facem cu guvernarea? Realitatea este in momentul de fata ca suntem intr-o…

- La prezentarea moțiunii lui Florin Cițu, la Congresul PNL, susținatorii lui Orban i-au cerut premierului demisia. In sala s-a creat un haos de nedescris, iar Florin Cițu a fost intrerupt de mai multe ori. Totodata, premierul a fost huiduit de mai mulți liberali, avand o reacție fara precedent. ”Cei…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a pledat marți, inconjurat de zeci de senatori și deputați liberali, pentru „asumarea raspunderii” pentru criza guvernamentala, cu trimitere la premierul Florin Cițu pe care l-a acuzat in dese randuri ca a provocat ruperea coaliției. „Joaca de-a politica trebuie sa…

- La PNL Timiș a avut loc ieri ședința Comitetului Director. Membrii partidului au votat, in funcție de preferințe, moțiunile pe care Ludovic Orban și Florin Cițu le vor prezenta, la Congresul Național de Alegeri al PNL, ce va avea loc la București in data de 25 septembrie. Moțiunea lui Orban a primit…

- Curtea Constituționala a Romaniei a anunțat, printr-un comunicat preluat de G4Media, ca va discuta moțiunea de cenzura depusa de USR PLUS și AUR pe data de 28 septembrie, la trei zile dupa ce se va desfașura congresul de alegeri din PNL, unde actualul președintele Ludovic Orban candideaza impotriva…

- PNL Galati anunta ca sustine si ca a votat, cu majoritate, motiunea premierului Florin Citu pentru Congresul PNL, care va avea loc in 25 septembrie. Comitetul Director Judetean al filialei PNL Galati anunta ca a decis, luni, cu majoritate de voturi, sustinerea motiunii "Romania liberala",…

- USR PLUS transmite printr-un comunicat ca ii cere in continuare demisia premierului, dupa adoptarea programului de investiții „Anghel Saligny”. „Prin modul in care a adoptat PNDL 3, Florin Cițu a ales sa calce in picioare justiția și sa legitimeze furtul din banii romanilor”, spun reprezetanții partidului.…

- Tot staff-ul PNL se afla la Tulcea in frunte cu Ludovic Orban și Florin Cițu, unde au loc alegerile PNL locale. Un incident a avut loc in timpul discursului lui Rareș Bogdan. O pana de curent a lastat toata sala in bezna. Totuși, Bogdna și-a reluat discursul dupa cateva secunde din bezna. Lumina a revenit,…