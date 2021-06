Constructorul italian de automobile sport Ferrari a dezvaluit joi un nou hibrid plug-in, pentru a-si creste oferta de vehicule curate si a raspunde la modificarea gusturilor pe piata exclusivista a automobile sportive ultra performante, transmite Reuters.

Noul 296 GTB vine dupa ce in 2019 Ferrari a lansat SF 90 Stradale, primul sau hibrid, urmat in 2020 de SF90 Spider. In schimb, in ceea ce priveste automobilele complet electrice, Ferrari a promis ca primul sau model va fi lansat abia in 2025.

In prezent, Ferrari si rivalii sai se straduiesc sa puna la punct strategii de electrificare…