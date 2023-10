VIDEO - Fenomen rar și spectaculos - Dunărea 'fierbe' din nou. Ce spun specialiștii VIDEO - Fenomen rar și spectaculos - Dunarea 'fierbe' din nou. Ce spun specialiștii Dupa mai bine de un an, la Galați, Dunarea "fierbe" din nou. Din cauza frigului, nori de aburi ies din fluviu lasand impresia ca apa clocotește, conform antena3.ro. Acest fenomen se intalnește foarte rar, atunci cand temperaturile scad brusc și "surprind" apa Dunarii la temperaturi mult pozitive. Sambata dimineața la Galați s-au inregistrat 6 grade, iar apa Dunarii inregistra 18 grade, așa ca …a inceput sa "fiarba". Specialiștii meteorologi spun ca fenomenul de "fierbere" se produce din cauza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania nu mai are nicio universitate in topul celor mai bune din lume. Totuși, universitațile romanești incearca sa țina pasul cu viitorul și inființeza discipline noi: inteligența artificiala, calcul cuantic, social media, scrie Europa Libera . O jumatate de milion de studenți au inceput școala in…

- Un studiu de amploare arata ca apele Dunarii de pe teritoriul Romaniei transporta aproape 100 de tone de plastic in medie in fiecare an. Cercetarea a fost realizata de Centrul de Cercetare REXDAN din cadrul Universitații „Dunarea de Jos” din Galați.

- O ambarcațiune in care se aflau opt persoane, printre care doi copii, s-a rasturnat in fluviul Dunarea, la Cotul Pisicii (Galați). Polițiștii au aflat ca barca era condusa de o femeie de 37 de ani, care era drogata.

- Un copil de trei ani din localitatea Mahmudia, județul Tulcea, a fost luni gasit decedat in apele Dunarii, la o zi dupa ce a fost dat disparut, informeaza News.ro.Inspectoratul de Politie al Judetului (IPJ) Tulcea a anuntat ca politistii din Mahmudia au fost sesizati, duminica seara, despre faptul ca…

- Decizie anunțata de Romania in plina criza a cerealelor ucrainene. Țara noastra susține transportul navelor cu cereale din Ucraina, chiar daca atacurile puternice ale rușilor din ultimele diui saptamani au fost foarte aproape de granița.Oficialii romani au declarat joi ca, in doua zile, vor permite…

- O mireasa din Galați a ajuns la spital sambata noaptea, ranita, dupa ce a fost furata de la nunta cu un BMW care apoi a fost implicat intr-un accident, intre Moscu și Targu Bujor, relateaza postul local de radio Pro Lider FM.Accidentul a avut loc pe DJ 242B, și mireasa se afla pe bancheta din fața a…

- Șase nave romanești care se aflau in portul ucrainean Reni au traversat Dunarea de urgența spre malul romanesc, dupa ce rușii au atacat zona cu drone. Portul Reni se afla la aproximativ 25 de kilometri de Galați. Pe partea romaneasca a Dunarii nu au fost impuse restricții de circulație. De asemenea,…

- Gradina Botanica din orașul Galați va avea alei care vor capta energia solara și vor produce curent electric. Totul in cadrul unui proiect realizat de catre autoritațile galațene cu fonduri europene.