VIDEO. Fenomen rar pe litoral. Plajele au fost învăluite de ceață Fenomen spectaculos pe litoralul romanesc. O ceața densa a cuprins mai multe stațiuni. Turiștii care se afla pe litoral au suprins in imagini un fenomen rar: o ceața densa a redus vizibilitate considerabil in mai multe zone. De altfel, meteorologii au emis, vineri, o avertizare nowcasting Cod galben de ceata, ce vizeaza mai multe localitati […] The post VIDEO. Fenomen rar pe litoral. Plajele au fost invaluite de ceața appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație a izbucnit, luni dupa-amiaza, langa o cunoscuta plaja din Eforie Sud. La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apa și spuma de la ISU Dobrogea. Arde vegetație uscata, pe aproximativ șase hectare. Turiștii au publicat mai multe filmulețe pe rețelele sociale,…

- Un fenomen meteo spectaculos a putut fi observat astazi la malui Marii Negre. Un val urias de ceata a acoperit plajele de pe litoral. Turistii nu s-au speriat, ba chiar au ramas placut impresionati si au continuat sa se distreze, mai ales ca vremea este deosebit de calda in aceasta perioada. Valul urias…

- Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka ar putea sa esueze pe plajele de la Marea Neagra. Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka (sudul Ucrainei) ar putea sa pluteasca in aval si sa esueze pe plajele…

- Un fost comandant de submarin nuclear spune ca șansele de supraviețuire ale celor cinci turiști din submarinul Titan, care a disparut in Atlantic, sunt de „aproximativ 1%”, din cauza problemei oxigenului din interior. Un alt expert a adaugat ca salvatorii vor avea „doar o singura ocazie” sa recupereze…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantii Ambasadei Romaniei la Sofia si ai Consulatului General al Romaniei la Salonic, a monitorizat, sambata si duminica, situatia din punctele de trecere a frontierei dintre Republica Bulgaria si Republica Elena, in special PTF Makaza-Nymphaia si PTF Kulata-Promachonas.…

- Turiștii romani care pleaca in vacanța in Bulgaria sau Grecia stau din nou la cozi pentru a trece frontiera. Ministerul Afacerilor Externe anunța romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Bulgaria sau in Grecia sau sa se intoarca din aceste țari ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea…

- Turistii vor avea la dispozitie, incepand din 16 iunie, 32 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de pe litoralul Marii Negre si cu Delta Dunarii. „Din 16/17 iunie 2023, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului de transport estival…

- Masinile vor fi interzise, incepand luni, in Viscri, localitate aflata in patrimoniul UNESCO și unde Regele Charles al III-lea deține mai multe proprietați. O parcare a fost amenajata la intrarea in sat, iar de acolo turiștii pot vizita satul pe jos sau pot lua o caruța trasa. Autoritațile au anunțat…