Stiri pe aceeasi tema

- Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka ar putea sa esueze pe plajele de la Marea Neagra. Minele dislocate de ape in urma inundatiilor provocate de spargerea barajului de la Kahovka (sudul Ucrainei) ar putea sa pluteasca in aval si sa esueze pe plajele…

- Un fost comandant de submarin nuclear spune ca șansele de supraviețuire ale celor cinci turiști din submarinul Titan, care a disparut in Atlantic, sunt de „aproximativ 1%”, din cauza problemei oxigenului din interior. Un alt expert a adaugat ca salvatorii vor avea „doar o singura ocazie” sa recupereze…

- Turiștii romani care pleaca in vacanța in Bulgaria sau Grecia stau din nou la cozi pentru a trece frontiera. Ministerul Afacerilor Externe anunța romanii care se afla, tranziteaza sau vor sa mearga in Bulgaria sau in Grecia sau sa se intoarca din aceste țari ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea…

- Turistii vor avea la dispozitie, incepand din 16 iunie, 32 de trenuri ce vor asigura zilnic legaturi directe din toata tara cu statiunile de pe litoralul Marii Negre si cu Delta Dunarii. „Din 16/17 iunie 2023, toate trenurile duc la Marea Neagra. CFR Calatori da startul programului de transport estival…

- In timp ce liderii sindicatelor din Educație au anunțat un nou protest uriaș al profesorilor in Capitala, la care sunt așteptate sa participe 20.000 de cadre didactice, liderii coaliției de guvernare, președintele PSD Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, au transmis, in postari…

- Autoritațile de la Varșovia au dat detalii suplimentare despre interceptarea, deasupra Marii Negre, a unei aeronave de patrulare poloneze de catre un avion de vanatoare rusesc, menționand ca pilotul rus a trecut prin fața aparatului L410 Turbolet la o distanța de numai 5 metri. Potrivit politistilor…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de peste 500.000 de lei in urma controalelor facute pe litoral in minivacanta de 1 Mai, iar sase operatori economici au fost inchisi temporar. Printre neregulile gasite au fost produse expirate si vitrine frigorifice…

- O tanara a fost mușcata de un rechin cand facea scufundari in Maldive, iar momentul a fost filmat. Femeia și-a dezinfectat rapid rana și a intrat din nou in apa. Momentul in care rechinul urias o mușca pe femeia de 30 de ani de spate a fost surprins de prietenul ei care facea filmari subacvatice. […]…