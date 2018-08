Stiri pe aceeasi tema

- Vezi adesea pe strada, la locul de munca sau chiar la tinerele studente genti dama foarte mari. Poate te intrebi de ce aleg ele sa poarte astfel de modele in locur unora mai mici sau ce poarta in ele? Ei bine, stim cu totii ca femeile poarta in fiecare zi in geanta o multime de…

- Barack Obama, primul presedinte de culoare al Statelor Unite, ii va aduce marti un omagiu regretatului Nelson Mandela, primul lider de culoare al Africii de Sud, la o suta de ani de la nasterea acestuia, relateaza dpa, preluata de agerpres. Discursul lui Obama va fi unul din numeroasele evenimente…

- Barack Obama, primul presedinte de culoare al Statelor Unite, ii va aduce marti un omagiu regretatului Nelson Mandela, primul lider de culoare al Africii de Sud, la o suta de ani de la nasterea acestuia, relateaza dpa. Discursul lui Obama va fi unul din numeroasele evenimente care au loc in Africa de…

- Cel putin doi presupusi braconieri de coarne de rinocer au murit fiind devorati de lei in rezervatia Sibuya, din sud-estul Africii de Sud, potrivit proprietarului acestui parc natural, Nick Fox. Paznicii rezervatiei au descoperit saptamana aceasta ramasitele a doua persoane intr-o zona…

- Turneul final din Rusia a furnizat foarte multe surprize in prima etapa a grupelor. Rand pe rand, Franta, Germania, Polonia, Argentina, Portugalia sau Anglia s-au chinuit in startul Campionatului Mondial din Rusia, iar Sorin Cirtu a avut cateva explicatii. De asemenea, Portugalia l-a oripilat pe…

- Sute de mii de argentinieni au iesit in strada vineri pentru a-si arata opozitia fata de acordul in negociere intre cea de a 3-a economie a Americii latine si Fondul Monetar International (FMI), relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Astazi de la ora 20:00 ne revedem in Control cu reputatul pianist norvegian, Bugge Wesseltoft, alaturi de bateristul american Christian Prommer. Un concert in care il avem pe de o parte pe Bugge Wesseltoft, cu o muzica plina de lirism inspirata de Bill Evans sau Herbie Hancock, dar și de melancolia…

- Trei persoane au fost grav ranite joi in urma unui atac cu cuțit intr-o moschee din Durban, in nord-estul Africii de Sud, a anunțat societatea insarcinata cu paza lacașului de cult, citata de AFP.