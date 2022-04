Femeia ținea o fotografie facuta in 2017 cu Le Pen și Putin cand a fost atacata de un agent de paza. Ea a fost pusa la pamant chiar sub privirile jurnaliștilor.Incidentul vine in contextul in care Franța se pregatește sa voteze in al doilea tur al alegerilor prezidențiale.Marine Le Pen, contracandidata lui Emmanuel Macron in turul II, este o figura controversata in Franța. Ea a pledat pentru o apropiere strategica intre NATO și Rusia imediat ce razboiul ruso-ucrainean se va incheia.