- O femeie de 42 de ani care traversa strada pe trecerea de pietoni a fost lovita in plin de o ambulanța privata, al carei șofer pare sa fi ignorat complet regulile de circulație. Imaginile au fost surprinse de o camera de bord montata pe un autoturism aflat in trafic. In urma impactului, vicitima a fost…

- Diana Cimpoesu, coordonator UPU al Spitalului "Sfantul Spiridon", a declarat ca femeia lovita de o ambulanta pe o trecere de pietoni din localitatea Podu Iloaiei se afla in stare stabila la UPU si urmeaza sa fie transferata pentru investigatii la Spitalul de Neurochirurgie. "Pacienta in varsta de 42…

- O copila de 11 ani din orasul Balti a ajuns la spital in stare foarte grava, dupa ce a fost lovita de o ambulanta in timp ce traversa strada pe o trecere de pietoni. Potrivit politiei, salvarea avea girofarul pornit, insa fara semnal sonor.

- O fetița de 11 ani a fost lovita de o ambulanța, in timp ce traversa strada la o trecere de pietoni. Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de astazi, la ora 14:39, in Balți, pe strada Calea Ieșilor intersecție cu strada Ostrovschi. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a IP Balți, Eugenia…

- Medicii de la ”Maternitatea Elena Doamna” din Iași au ieșit sa protesteze in fața spitalului, asta dupa ce au aflat ca le vine in spital o femeie gravida, care era gata sa nasca.Citește și: DOCUMENT - Textul integral al Ordonantei Militare nr. 3/2020, prin care se instituie carantina generala…