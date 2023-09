VIDEO. Femeie însărcinată, împușcată mortal de polițiști în parcarea unui supermarket Un departament al poliției din Ohio a publicat vineri imagini inregistrate de camera corporala care arata cum un ofițer de poliție impușca mortal o femeie de culoare insarcinata in parcarea unui magazin alimentar in urma cu doua saptamani, dupa ce aceasta a refuzat sa iasa din mașina și l-a impins cu mașina, relateaza Reuters. Videoclipul […] The post VIDEO. Femeie insarcinata, impușcata mortal de polițiști in parcarea unui supermarket appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

