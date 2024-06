VIDEO: Femeie căzută de la ultimul etaj al unui bloc din Târgu Mureș O femeie a cazut, in noaptea de duminica spre luni, de la ultimul etaj al unui bloc din cartierul targumureșean Maurer. La fața locului au sosit echipaje de la Poliție, ISU și Ambulanța. In cadere, victima a ramas blocata la etajul 5, de unde a fost recuperata de salvatori și ulterior transportata la Spital. Vom […] Post-ul VIDEO: Femeie cazuta de la ultimul etaj al unui bloc din Targu Mureș apare… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

