VIDEO. Femeia, stropită cu benzină și incendiată în scara unui bloc din cartierul Crângași, a decedat UPDATE: Principalul suspect banuit ca a incendiat-o pe femeia care a murit a fost prins de polițiști, acesta fiind nepotul victimei. Ei au avut o disputa verbala legata de un apartament moștenit de amandoi. O femeie a decedat dupa ce a fost stropita cu benzina și incendiata de un barbat, in aceasta dimineața, in București.

