- Astazi, Carmen de la Salciua ne cucereste din nou, in stilul ei caracteristic, si ne aduce o piesa plina de emotie, care fascineaza si ajunge la sufletele fiecaruia dintre noi. Povestea despre iubirile imposibile, care o inspira pe artista de aceasta data, sunt traite intens in fiecare vers din noua…

- "Traim intr-un oras in ruina. Exista riscul sa ne pierdem viata in acest oras. Starea patrimoniului construit este dramatica", avertizeaza reprezentantii Asociatiei Romane pentru Cultura, Educatie si Normalitate (ARCEN), dupa inventarierea a 25 de zone protejate in cadrul proiectului Catalog Bucuresti.…

- INTERVIU EXCLUSIV. Umtiti a vorbit pentru ”Libertatea” inaintea finalei Campionatului Mondial: ”Lui Mbappe nu-i place sa-i vorbim de varsta lui. ca sa-l enervam, ii zicem ca are 15 ani!”. Samuel Umtiti, fundașul central de la FC Barcelona, a raspuns, dupa conferința de presa dinaintea finalei Franța…

- Traim vremuri in care strazile gem de autoturisme și mai toata lumea vrea sa obțina carnetul de conducere. Astfel ca, aglomerația de la Serviciul Public Comunitar Regim Permise și Inmatricularea Vehiculelor (SPCRPIV) nu mai mira pe nimeni.

- Somnul lung de sambata a fost mult timp criticat atat de experți cat și de mamele ingrijorate, insa un nou studiu spune ca obiceiul de a recupera orele de somn in weekenduri ar putea reduce riscul de deces.

- 155.000 de lei ar fi necesari intr-o prima etapa pentru organizarea și desfașurarea Zilelor orașului Piatra Neamț, in perioada 20-24 iunie, ediție intitulata Piatra Fest. Folosirea acestei sume de la bugetul local ar urma insa sa fie supusa dezbaterii și aprobarii Consiliului Local Piatra Neamț, ce…

- Centrul Judetean de Cultura si Creatie si Teatrul de Comedie invita calarasenii la spectacolul ” Bani din cer” de Ray Cooney, regia Horatiu Malaiele, programat pe 11 iunie, ora 19.00, la sala Barbu Stirbei.

- Astazi, 22 mai, Facultatea De Litere din Baia Mare va invita la Cursul Festiv al absolvenților, promoția 2018, care se va desfașura incepand cu ora 10:00, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Cursul festiv va fi precedat de Marșul studenților absolvenți, intre orele 09:00-10:00, pe traseul Facultatea…