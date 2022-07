Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul polonez Robert Lewandowski ar putea refuza sa reia pregatirea cu Bayern, in cazul in care clubul bavarez respinge toate ofertele Barcelonei. Acoperita de datorii, cautand soluții sa supraviețuiasca și sa acționeze și in mercato, pentru ca Xavi sa formeze o echipa puternica, Barcelona a facut…

- Directorul sportiv al lui Bayern, Hasan Salihamidzic, anunța cu severitate: „Robert Lewandowski mai are un an de contract. Il aștept la reunirea din 12 iulie". Serialul Lewandowki pare fara sfarșit in aceasta vara. Și Bayern joaca tot mai dur. Negociaza extrem, fara sa cedeze niciun centrimetru in fața…

- Robert Lewandowski a recunoscut ca in prezent nu este interesat sa se alature niciunui alt club decat Barcelona in aceasta vara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Uli Hoeness, membru in conducerea lui Bayern Munchen, s-a aratat uimit de oferta Barcelonei pentru Robert Lewandowski susținand ca formația catalana este in pragul falimentului din cauza datoriilor.

- Leeds s-a salvat de la retrogradarea din Premier League in ultima etapa, dupa 2-1 cu Brentford. Brazilianul Raphinha, cel mai bun jucator al echipei, a oferit imaginea zilei dupa finalul partidei. FOTO Raphinha a sarbatorit cu iubita sa +1 FOTO Extrema de 25 de ani, care este pe lista Barcelonei,…

- Vinicius Jr. (21 de ani) este foarte aproape sa semneze un nou contract cu Real Madrid, anunța spaniolii de la Marca. Actualul contract al brazilianului expira in iunie 2024, dar echipa din capitala Spaniei vrea sa ii prelungeasca ințelegerea pana in 2028. Pe 12 iulie 2022, Vinicius va implini 22 de…

- Robert Lewandowski (33 de ani) pare tot mai aproape de plecarea de la Bayern Munchen, club cu care mai are contract inca un an. Dupa ce atacantul polonez a refuzat propunerile pentru prelungirea contractului și le-a transmis șefilor ca nu semna o noua ințelegere, conducerea lui Bayern a acceptat ideea…

- Bayern Munchen incearca sa-l convinga pe Robert Lewandowski (33 ani) sa-și prelungeasca contractul, insa bavarezii pregatesc și planul B, in cazul in care polonezul decide sa plece. Cea mai noua ținta este Luka Jovic (24 ani), atacantul de la Real Madrid. Sarbul este folosit foarte rar de madrileni,…