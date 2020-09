Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante s-au petrecut in Targu Jiu, unde o adolescenta a fost jignita și batuta de alte trei fete. Asta, in timp ce un baiat filma și se amuza, in loc sa o ajute. Agresoarele au ajuns pe mana polițiștilor și s-au ales cu dosar penal, se arata intr-un comunicat al IPJ Gorj.Pe filmare, se vede cum…

- Pe pagina de Facebook "Stop Bully Romania" a aparut astazi un filmuleț cu un puternic impact emoțional, filmuleț in care apare o eleva de liceu care este batuta, umilita și scupitaa de alte cateva fete. In postarea publicata se arata ca intamplarea a avut loc in Targu Jiu. „Acest incident…

- O copila in varsta de 15 ani, crescuta doar de bunic a fost batuta și umilita de doua tinere de 12 ani in Piatra Neamț! Totul a fost filmat de catre prietenele agresoarelor și postat pe rețelele de socializare.

- Bianca Pop, una dintre cele mai controversate ispite de la Insula iubirii, și-a șocat din nou fanii dupa ce a facut un Live pe pagina sa de Facebook in care povestea cum a fost batuta și scuipata la mare! Bruneta a a inceput sa planga isteric și sa-și arate vanataile și hainele aruncate in strada

- Victor Ciutacu a prezentat, miercuri seara, la Romania TV, un videoclip scandalos cu cațiva polițiști aflați intr-o intervenție in municipiul Reșița.Un tanar este pus la pamant, iar un polițist corpolent ii pune piciorul pe gat, in timp ce un alt polițist, imbracat in uniform, alaturi de un…