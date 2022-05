Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Andreev, ambasadorul Rusiei in Polonia, a fost atacat cu vopsea roșie dupa ce și-a facut luni apariția la o ceremonie de comemorare a infrangerii Germaniei naziste in al Doilea Razboi Mondial. Russian ambassador to Poland splattered with red paint by protesters screaming "fascist" during a Victory…

- Ambasadorul Rusiei in Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea rosie de protestatarii pro-ucraineni, luni, in timp ce incerca sa depuna flori la cimitirul soldatilor sovietici din Varsovia, cu ocazia Zilei Victoriei, potrivit agentiilor de presa ruse, citate de The Guardian. In inregistrarile…

- Ambasadorul Rusiei in Polonia a fost atacat luni, cu vopsea roșie in timp ce incerca sa depuna flori la cimitirul soldaților sovietici din Varșovia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ambasadorul rus la Varșovia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roșie de mai mulți manifestanți anti-razboi. Incidentul a avut loc in timp ce inaltul diplomat depunea o coroana de flori la cimitirul soldaților sovietici din capitala Poloniei.

- Incidentul a avut loc luni, 9 mai, la cimitirul soldaților sovietici din capitala Poloniei. Ambasadorul Serghei Andreev se pregatea sa depuna o coroana de flori, moment in care a fost stropit cu vopsea roșie, relateaza agenția rusa de presa RIA Novosti. Ceremonia a fost oprita dupa atac, iar diplomatul…

- Ambasadorul Rusiei in Polonia, Serghei Andreev, a fost impiedicat luni sa depuna flori la un monument al soldaților sovietici din aceasta țara, anunța Agenția de presa rusa TASS, citata de G4Media . ”Ambasadorul a fost stropit cu vopsea roșie in timpul incercarii de a depune flori la cimitirul soldaților…

- Ambasadorul Rusiei in Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roșie luni, 9 mai. Diplomatul rus a fost atacat și huiduit in timp ce depunea flori la mormantul ostașilor sovietici din orașul Varșovia, informeaza ria.ru.

- Ambasadorul Rusiei la Varșovia a fost atacat și stropit cu vopsea roșie in timp ce incerca sa depuna o coroana de flori la cimitirul soldaților sovietici din capitala Poloniei. Ambasadorul rus in Polonia, Serghei Andreev, a fost stropit cu vopsea roșie in timp ce incerca sa depuna o coroana de flori…