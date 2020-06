Stiri pe aceeasi tema

- Alexander Gomez a fost ucis "din intamplare", conform rapoartelor politiei mexicane, insa presa denunta abuzurile oamenilor legii. De asemenea, reportaje cutremuratoare cu mama tanarului, Victoria Gomez, jelindu-se in fata clinicii San Miguel, din Acatlan de Perez, au sensibilizat si revoltat in…

- Patru persoane au fost amendate pentru nerespectarea ordonantelor militare si alte doua pentru tulburarea linistii publice, in urma unui conflict iscat noaptea trecuta pe o strada din Techirghiol si aplanat cu sprijinul luptatorilor Serviciului pentru Actiuni Speciale, a informat sambata Inspectoratul…

- Ziarul Unirea OFICIAL: In Alba, 111 persoane se afla in carantina si 273 izolate la domiciliu. Amenzi de peste 80.000 de lei pentru nerespectarea masurilor ordonațelor militare La data de 25 aprilie 2020, in judetul Alba se aflau 111 de persoane in carantina si 273 persoane izolate la domiciliu. Pana…

- Ziarul Unirea In Alba, 113 persoane in carantina și 323 in izolare. Amenzi de 86.000 lei pentru nerespectarea interdicțiile privind deplasarea, in ultimele 24 de ore La data de 24.04.2020, in judetul Alba se aflau 113 de persoane in carantina si 323 persoane izolate la domiciliu. Pana acum au iesit…

- Alte zece persoane care au petrecut in strada, in comuna Munteni din judetul Galati, au fost amendate cu cate 20.000 de lei, potrivit news.ro.Potrivit Politiei Judetene Galati, au fost identificate inca zece persoane implicate in incidentul petrecut sambata seara in comuna Munteni. "Si…

- Situația epidemiologica in județul Cluj se prezinta astfel: 242 persoane in carantina, 708 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 139 persoane depistate pozitiv cu Covid-19 din județul Cluj sunt internate in spitalele d

- Potrivit datelor furnizate, joi, de catre Grupul de comunicare strategica, in județul Buzau, se afla in carantina un numar de 512 de persoane. Pentru alte 1.361 de persoane a fost luata masura izolarii la domiciliu. In ultimele 24 de ore, peste 100 de jandarmi buzoieni, sprijiniți de colegii din cadrul…

- Ziarul Unirea In Alba, 476 persoane se afla in carantina și 982 in izolare la domiciliu. Amenzi de 18.000 lei, in ultimele 24 de ore, pentru nerespectarea ordonanțelor Pana la aceasta ora, in județul Alba, se inregistreaza 81 de cazuri de coronavirus și 3 decese. De asemenea, 476 persoane se afla in…