​​VIDEO Familiile afgane şi-au îngropat copiii ucişi în atacul de sâmbătă. Bilanţul morților a depășit 60 Familiile afgane si-au îngropat copiii care au fost ucisi sâmbata de trei explozii în fata unei scoli din capitala Kabul, iar între timp bilantul deceselor a depașit pragul de 60, informeaza duminica postul BBC, citat de News.ro.



Cele mai multe dintre victime au fost fete. Nicio grupare nu a revendicat atacul din cartierul Dasht-e-Barchi, populat în majoritate de musulmani siiti.



Guvernul afgan a învinuit talibanii pentru acest atac, însa gruparea a negat implicarea si a condamnat incidentul.



Peste 150 de oameni au fost raniti în… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul atentatelor cu bomba comise in apropierea unei scoli pentru fete dintr-un cartier din Kabul, populat in majoritate de siiti hazara, s-a ridicat la 50 de morti, a anuntat duminica Ministerul de Interne afgan, relateaza AFP. Purtatorul de cuvant al ministerului, Tareq Arian, a declarat…

- Cel putin 40 de persoane au murit si câteva zeci au fost ranite într-o serie de explozii care a avut loc sâmbata în apropierea unei scoli gimnaziale din capitala afgana Kabul, potrivit Reuters și News.ro.Atacul a avut loc în timp ce elevii paraseau scoala, iar în…

- O explozie provocata sambata, 8 mai, in fata unei scoli de fete din capitala afgana Kabul s-a soldat cu cel putin 30 de morti si 52 de raniti, dintre care multi copii, a anuntat ministerul afgan de interne, citat de CNN . Atacul asupra școlii Sayeed-ul-Shuhada din zona Dasht-e-Barchi, Kabul, nu a fost…

- Mai multe explozii au avut loc sambata la o școala din capitala afgana Kabul, cel puțin 40 de persoane fiind ucise și alte cateva zeci ranite, multe dintre victime fiind studente. Un inalt oficial al Ministerului de Interne a declarat pentru Reuters, sub condiția anonimatului, ca majoritatea victimelor…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite in urma unui atentat produs sambata in orasul Kabul, capitala Afganistanului, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate afgane, citate de postul Sky News. Atacul terorist a avut loc in zona Dasht-i Barchi, in partea…

- Guvernul este așteptat sa organizeze alegeri pentru funcția de primar in 30 de localitați, in luna iunie. Este vorba de localitați in care, conform prefecturilor, funcția de primar este vacanta. Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a propus Ministerului de Interne organizarea alegerilor…

- „Nea Marin Miliardar”, un film regizat de Sergiu Nicolaescu a avut premiera in februarie 1979, adica acum 42 de ani. Un film cu gangsteri, droguri, rapiri, miliardari, detectivul Colombo. Ceva nou pentru filmele romanești. Plus, scene de umor romanesc. O comedie ce-i facea pe oameni sa uite de viața…

- Rezidenții comunitari aflați într-o situație precara sau mai în vârsta se confrunta cu mai multe dificultați decât ceilalți pentru a-și reglementa șederea înainte de luna iulie, scrie El Pais, potrivit Rador. Aproape un milion de imigranți au decis sa paraseasca Marea Britanie…