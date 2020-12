Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza ploilor, zapada depusa in zona montana a județului Vrancea, in comunele Vintileasca și Jitia, s-a topit, cauzand creșterea rapida a debitului raului Rm. Sarat. La Jitia, apele involburate au distrus podul provizoriu de pe DN2N care face legatura cu localitatea Bisoca din judetul Buzau, familiile…

- Imaginile cu raul Buzau involburat au fost surprinse de un localnic și postate pe o pagina de socializare. In zona de munte a județului a plouat ore in șir, iar scurgerile de pe versanți au umflat apele.Hidrologii au emis un cod galben de inundații pentru județul Buzau pana duminica, la ora 16.00.Tot…

- Noi cazuri de imbolnavire cu coronavirus in județul Buzau și un deces au fost raportate de autoritațile sanitare. In ultimele 24 de ore, au fost confirmate 61 de cazuri noi de COVID-19, 9 pacienți fiind diagnosticați in laboratoare private de analize. Pacientul decedat este un barbat de 85 de ani care,…

- Trei din cinci angajatori romani (58,2%) se așteapta ca in aceasta perioada dificila, generata de pandemia de Covid-19, angajații sa dezvolte rapid noi abilitați, cum ar fi cele digitale, potrivit unui sondaj efectuat de platforma de recrutare BestJobs.Alți aproape 51% mizeaza pe disponibilitatea…

- Daca sezonul competitional de schi nu poate avea loc din cauza noului coronavirus, ''80% din federatii vor da faliment si sportul de iarna va muri'', a declarat marti directorul sportiv al Federatiei germane de profil (DSV), Wolfgang Maier, conform AFP."Important este sa avem competitii",…

- Cine-mparte, parte-și face! Proverbul se regasește destul de clar in lista cu sumele alocate la nivelul județului Buzau, in urma rectificarii bugetare a Guvernului. Se poate observa ca localitațile administrate de primari PNL au fost favorizate, imparțirea celor 27.150.000 de lei fiind una vadit pe…

- Parte a programului PNL Buzau pentru viitorul mandat al Consiliului Județean se afla finalizarea coridorului strategic Chiojdu – Nehoiu – Lopatari – Rm. Sarat, denumit “Drumul Nordului”, compus dintr-o serie de drumuri județene, prin modernizarea și asfaltarea sectoarelor lipsa. Vom interconecta in…