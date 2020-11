(VIDEO) Familie dintr-un sat de langa Lugoj, retinuta la frontiera cu Ungaria. S-au declarat traci si nu au recunoscut autoritatea politistilor maghiari

Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii le-au declarat politistilor ca sunt traci si se intorc in tara in care s-au nascut si au refuzat sa prezinte politistilor de frontiera maghiari documentele. Vazand ca spiritele se incing, autoritatile maghiare au solicitat sprijinul colegilor romani dupa ce adultii s-au baricadat in…

- Incredibil, dar adevarat: o familie cu trei copii a fost reținuta duminica seara de catre polițiștii de frontiera maghiari pentru ca la intoarcerea in Romania s-au declarat traci. Ei au refuzat sa prezinte vreun document de identitate. Intregul eveniment a fost transmis live pe Facebook. Cei cinci romani…

- Incredibil, dar adevarat: o familie cu trei copii a fost reținuta duminica seara de catre polițiștii de frontiera maghiari pentru ca la intoarcerea in Romania s-au declarat traci. Ei au refuzat sa prezinte vreun document de identitate. Intregul eveniment a fost transmis live pe Facebook. Cei cinci romani…

- Caz incredibil la punctul de frontiera Nadlac 2. O familie formata dintr-un barbat, o femeie și trei copii a fost reținuta duminica seara de autoritațile maghiare, pe sensul de intrare in Romania. Oamenii le-au declarat polițiștilor ca sunt traci și se intorc in țara in care s-au nascut și au refuzat…

- 25 de persoane fara documente legale au fost descoperite in doua mașini care au incercat sa treaca din Romania in Ungaria pe la Nadlac. Este vorba despre cetațeni din diferite țari din Asia care incercau sa ajunga in vestul Europei. Mașinile erau conduse de șoferi romani. In ultimele 24 de ore, politistii…

- Peste 50 de migranti sirieni si palestinieni au fost prinsi, luni dimineata, incercand sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un camion si un microbuz de marfa, ei fiind prinsi la Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Nadlac II. La acest punct s-a prezentat, pentru iesirea din tara, un…

- Curtea Constitutionala a Romaniei discuta, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis asupra legii privind inceperea tratativelor pentru un punct de frontiera la Beba Veche. Pe 19 iunie, seful statului a trimis CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra unei legi prin care Guvernul…

- Peste 95.000 de persoane cu 26.200 de mașini au intrat și ieșit din Romania in ultimele 24 de ore, anunța Poliția de Frontiera. Prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au facut formalitațile de control aproximativ 95.800 persoane, cetațeni romani și straini, cu peste 26.200 mijloace de…