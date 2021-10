Stiri pe aceeasi tema

- Caz spectaculos in Turcia. Kirli, o gasca inteligenta, este indragostita de scoala. Aproape in fiecare zi se trezeste devreme sa mearga la timp la scoala Mehmet Akif Ersoy din districtul Ortahisar (provincia Trabzon) din nord-estul Turciei. Hatice Ozkan, 63 de ani, i-a daruit pasarea nepotului…

- Un tanar evreu belgian ce incearca sa scape de execuție in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial iși inventeaza o noua identitate, dar și o limba ce nu exista, pentru a-și salva viața. Impresionanta...

- Copilul sufera de autism și s-a ratacit pe domeniul vast pe care il deține familia sa.A fost gasit la sute de metri distanța de casa parinților, cu hainele ude, cu zgarieturi și ciupituri de insecte.Cei peste 100 de ofițeri și voluntarii care l-au cautat zile-n șir spun ca modul in care a supraviețuit…

- British International School of Timisoara, prima scoala internationala din vestul tarii va deschide anul scolar 2021 – 2022 in data de 6 septembrie. Printre noutatile Scolii Britanice, noua sala de sport la standarde internationale

- Delincvența juvenila este una dintre consecințele abandonului școlar. 95 la suta dintre tinerii instituționalizați in Centrul de Educare Buziaș sunt minori care au abandonat școala... The post Mii de elevi abandoneaza in fiecare an școala… appeared first on Renasterea banateana .

- Horoscop 10 august 2021. Apar de marți situatii neasteptate, dar o sa fim cu garda sus sa ne descurcam frumos, sa ne rezolvam toate problemele. Dam startul unei noi aventuri de viata azi. HOROSCOP 10 AUGUST 2021 BERBEC…