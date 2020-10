Stiri pe aceeasi tema

- Doi „monstri“ ai scenei romanesti au fost prezenti sambata seara la Targu Jiu. Spectacolul „Caramitru-Malaele, cate-n luna si in stele“ s-a desfasurat in conditii speciale la Sala Polivalenta din orasul natal al lui Horatiu Malaele.

- Spectacolul "Take, Ianke si Cadar" de Victor Ion Popa, in regia lui Horatiu Malaele, va avea premiera la Teatrul "Bulandra" in decembrie, la Sala "Liviu Ciulei", anunta institutia.Textul, o comedie savuroasa in trei acte, scris in 1932 si pus in scena in acelasi an la Teatrul Maria Ventura,…

- Un cetațean din Targu Jiu a fost amendat aseara de jandarmi pentru ca a scos la plimbare patrupedul, fara ca acesta din urma sa poarte botnița sau sa fie ținut in lesa. Amenda aplicata este de 100 de lei. Sesizarea a fost facuta de cetațeni din cartierul Preajba, care s-au temut de animal. Cainii considerați…

- Cazul minorei de 13 ani din Targu Jiu, batuta și umilita in strada de alte fete, a cutremurat intreaga țara. Subiectul a ajuns și la urechile lui Catalin Moroșanu, iar luptatorul nu a ramas deloc nepasator. „Moartea din Carpați” susține ca și el a fost victima unor astfel de situații.

- Stagiunea estivala a Teatrului Dramatic "Elvira Godeanu" din Targu Jiu se va inchide pe 25 septembrie cu spectacolul Caramitru - Malaele "Cate-n in luna si in stele", care se va desfasura in aer liber, in Parcul Coloanei Infinitului.Evenimentul va fi precedat de o expozitie aniversara a lui…

- Un spectacol cu Ion Caramitru si Horatiu Malaele incheie, la sfarsitul acestei saptamani, stagiunea estivala Best Summer Art Fest de la Constanta. Show-ul “Caramitru-Malaele - cate-n luna si in stele” este programat pentru 4 septembrie, de la ora 20.30, la Teatrul de Vara Soveja.

