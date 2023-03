Stiri pe aceeasi tema

- Mosii de iarna, Pomenirea mortilor este o zi dedicata celor trecuti in nefiinta, o zi in care in toate bisericile din Romania se oficiaza slujbe si se impart bucate pentru sufletul acestora.Traditia ne spune ca in dimineata zilei de sambata, in ziua Mosilor de iarna, crestinii aduc la biserica coliva,…

- Jilțul ce a aparținut omului politic Alexandru Marghiloman, precum și biroul de epoca al acestuia vor putea fi admirate de catre vizitatori, a Muzeul Județean Buzau, incepand cu data de 3 februarie, ora 11.00, cand va fi vernisata expoziția „Istoria moderna și contemporana a Buzaului”. Aceste obiecte …

- Institutul Francez, in parteneriat cu Faber Fondation Groupe EDF, ifa, FunkForum, aduce la Timișoara expoziția „Fake News: art, fiction, mensonge”, care exploreaza și descifreaza mecanismele de creare și difuzare a informațiilor false propagate pe Facebook, Twitter, Instagram și alte platforme sociale…

- Continue reading Expoziție inedita de șahuri la Biblioteca Central Universitara. Profesorul clujean care a inițiat-o cauta un spațiu in Cluj-Napcoa pentru a o transforma intr-una permanenta și interactiva at Info real.

- O enigma ramasa nerezolvata, veche de 20.000 de ani, pare sa fi fost descifrata de o persoana de rand. Este vorba despre o pictura rupestra studiata atent de un britanic de rand din Londra, pe nume Ben Bacon. Nu este om de știința, dar a reușit sa descifreze o pictura rupestra, veche de 20.000 de ani.…

- Doi barbati in varsta de 86, respectiv 78 de ani din comuna Podu Turcului, judetul Bacau, sunt cercetati penal dupa ce vineri au tras mai multe focuri cu pusca in curtea bisericii din localitate, pentru a tine o traditie veche de alungare a spiritelor rele, a informat Inspectoratul de Jandarmi Judetean…

- In mai multe zone din Romania se respecta cateva tradiții și obiceiuri din stravechi. Tinerii le respecta cu sfințenie și duc mai departe moștenirea culturala pe care au primit-o de la neamul lor. Iata ce nu trebuie sa faci astazi, in Ajunul Craciunul pentru a avea prosperitate in casa.