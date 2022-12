Stiri pe aceeasi tema

- Țeapa „Coletul” face victime in județele din Transilvania. O firma trimite produse nesolicitate, profitand de perioada reducerii și a cadourilor, numai ca acestea sunt contracost. Oamenii platesc și de zece ori mai mult pe niște chinezarii ieftine, produse pe care nu le-au comandat niciodata. Cum insa…

- 1 decembrie 2022-15 ianuarie 2023: Expoziție dedicata Incoronarii regelui Ferdinand și a reginei Maria, la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș Incepand din 1 decembrie 2022 și pana in 15 ianuarie 2023, Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș va prezenta publicului o noua expoziție temporara dedicata Incoronarii…

- FOTO: Tradiții inainte de Postul Craciunului, prezentate de elevi de la Școala ”Avram Iancu” Alba Iulia. Expoziție culinara Elevii din clasele a V-a de la Scoala Gimnaziala „Avram Iancu” din Alba Iulia au marcat „Lasatul Secului” de Postul Craciunului printr-o expoziție culinara ce a devenit tradiție…

- La 15 octombrie 1922, ca o incununare a Marii Uniri, inceputa la 1 Decembrie 1918 și consfințita odata cu Tratatele de Pace de la Paris din 1920, la Alba-Iulia, erau incoronați ca Suverani ai Romaniei Mari Regele Ferdinand și Regina Maria. La 100 de ani de la acest mareț eveniment, Colegiul Tehnic ”Alesandru…

- FOTO: Vizita suveranilor Ferdinand și Maria in Apuseni, la 1919. Amintiri din Abrud și Campeni, in jurnalul reginei Suveranii Romaniei Mari, Ferdinand și Maria, au facut o vizita in Munții Apuseni, la doar cateva luni dupa Marea Unire de la 1918. In luna mai a anului 1919, cuplul regal a ajuns la Abrud…

- Filiala timișoreana a Uniunii Artiștilor Plastici din Romania și Constructim SA, finanțator al evenimentului, organizeaza joi, 29 septembrie, incepand cu ora 18:00, vernisajul lucrarilor realizate in cadrul celei de-a doua ediții a Simpozionului de sculptura sudata – Dumbravița 2022, la care participa…

- Rezultatele activitatații desfașurate de specialiștii Muzeului Național al Banatului la manastirea Egres vor fi reunite și prezentate in cadrul unei expoziții. Muzeul Național al Banatului, cu sprijinul Consiliului Județean Timiș, aduce in fața vizitatorilor parte din maretia a ceea ce a fost odinioara…