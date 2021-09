Stiri pe aceeasi tema

- La pavilionul Sloveniei, din cadrul Expozitiei Universale de la Dubai, vizitatorii vor primi gratuit un jeton/ token nefungibil, sub forma de opera de arta digitala (NFT), in cadrul campaniei sale de promovare ca destinatie turistica si de centru al tehnologiei de varf, relateaza EFE. "Slovenia…

- Traficul feroviar in zona Orsova a fost reluat marti, la ora 11;25, cele doua trenuri oprite temporar in statia Orsova, R 9504 si IR 1692, din cauza unui accident rutier fiind reinscrise in circulatie, insa vor ajunge la destinatie cu intarzieri de sute de minute, a anuntat Compania Nationala de…

- Premierul Florin Citu a afirmat, marti, intrebat despre anuntul BNR referitor la inflatia care va ajunge la 5,6% pana la finalul anului, ca este doar o estimare. Prim-ministrul a vorbit despre faptul ca Romania ”nu mai este o destinatie pentru salarii mici”, intreptandu-se catre o economie liberala.…

- Peste o mie de femei din Moldova au trecut gratuit screeningul mamar prin mamografie digitala mobila in luna iulie. Potrivit specialistilor, aceasta procedura este recomandata femeilor cu virste cuprinse intre 40 si 65 de ani. Medicii le indeamna sa-si faca verificari periodice, pentru a preveni eventuale…

- Peste o mie de femei din Moldova au trecut gratuit screeningul mamar prin mamografie digitala mobila in luna iulie. Potrivit specialistilor, aceasta procedura este recomandata femeilor cu varste cuprinse intre 40 si 65 de ani.

- Spania ramane o destinatie turistica "sigura", si pregatita "sa ofere vizitatorului o experienta placuta in conditii de siguranta si certitudine", susține Ambasada țarii la București. Reprezentanții misiunii diplomatice au transmis, vineri, ca sporirea incidentei cumulate de COVID-19 in aceasta tara…

- Vizitatorii s-au adunat la o ferma din Bangladesh pentru a vedea o noua celebritate: o vaca pitica numita Rani, potrivit BBC . Vaca Bhutti, sau butaneza, in varsta de 23 de luni are o inalțime de doar 51 cm și cantarește 28 kg. Deși blocați din cauza pandemiei, peste 15.000 de persoane ar fi vizitat-o…

- Muzeul National al Carpatilor Rasariteni din Sfantu Gheorghe, ofera astazi acces gratuit la expozitiile sale tuturor persoanelor imbracate in ie. Vizitatorii pot admira mai multe costume populare si piese vestimentare specifice comunitatilor rurale cu populatie majoritar romaneasca din judetele Harghita…