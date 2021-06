Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe explozii au avut loc in subteran pe o strada din municipiul Constanta, cel mai probabil din cauza unor acumulari de gaze, iar in zona respectiva iese foc din pamant la aproximativ doi metri de un bloc. Pompierii s-au deplasat la fata locului. Nicio persoana nu a solicitat asistenta medicala,…

- Pompierii ISU Dobrogea intervin pe strada Nicolae Milescu din Constanta.Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea au fost solicitati sa intervina in cursul zilei de astazi, pe strada Nicolae Milescu din Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre o bucata…

- O cisterna incarcata cu 20 de tone de GPL s-a rasturnat, marti dupa-amiaza, intr-un sens giratoriu din apropierea localitatii constantene Mihail Kogalniceanu. Nu s-au inregistrat raniti, nici scurgeri de combustibil. Traficul in zona a fost restrictionat, informeaza news.ro . Potrivit reprezentantilor…

- Poliția a fost alertata de o persoana care a sunat la 112 informand ca o femeie amenința ca se arunca in gol de pe acoperișul unui bloc situat pe strada Palas din municipiul Constanța. Un echipaj mixt, polițist și jandarm, a sosit la fața locului in scurt timp. Potrivit comunicatului IPJ Constanța,…

- Interventie delicata in Constanta, in aceasta seara pentru pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea.Acestia au fost solicitati sa intervina pentru salvarea unui catel prin cazut sub niste trepte de beton.Misiunea are loc pe strada Badea Cartan si este in plina desfasurare.…

- Intervin pompierii pe strada Randunelelor din Navodari.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Navodari.Din primele informatii, este vorba despre asigurarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor pe strada Randunelelor,…

- Incendiu pe strada Vasile Canarache din municipiul Constanta, imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto a materialului. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un…