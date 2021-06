O serie de explozii au zguduit o fabrica de muniții din orașul sârb Cacak la primele ore ale zilei de vineri, relateaza Reuters.



Potrivit televiziunii publice sarbe RTS prima explozie a fost auzita în jurul orei 01:30 la depozitul de muniție a fabricii Sloboda care produce electrocasnice dar și muniție pentru artilerie și explozibili.





JUST IN \uD83D\uDEA8 Massive explosions at ammunition factory in Cacak, Serbia pic.twitter.com/j7ZG8n4da8